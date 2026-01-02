Nuevo mapa de zona azul para residentes en la ciudad de Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida estrena este 2026 un nuevo mapa de zonas de estacionamiento regulado para residentes, que establece 15 zonas distribuidas por las áreas de la ciudad donde hay zona azul, y que racionaliza la distribución existente según los límites naturales de los barrios y las principales avenidas, según explica el consistorio.

El nuevo mapa se puede consultar en el trámite digital abierto en la web de la Paeria para llevar a cabo el alta o la renovación de la condición de residente en las zonas de aparcamiento regulado por este año 2026, que ya se encuentra abierto. El trámite también se puede hacer de forma presencial en las oficinas de la Empresa Municipal de Agenda Urbana de la plaza Blas Infante, en horario de 9.00 a 19.45 h.