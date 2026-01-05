El rey Baltasar tira caramelos durante la cabalgata de Lleida con la Seu Vella en el fondo.ACN / Anna Berga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, han llegado a Lleida esta tarde repartiendo ilusión y regalos entre los niños de la ciudad. Su llegada en tren a la estación Lleida-Pirineus ha marcado el inicio de una cabalgata que ha recurrido la capital del Segrià, a pesar del paisaje frío y la nieve matinal que había blanqueado las calles durante la mañana. Esta edición ha destacado por la incorporación de un espacio tranquilo para niños con TEA en la plaza de la Estación, una medida de accesibilidad pionera.

La comitiva real, formada por Melchor, Gaspar y Baltasar, ha sido recibida a la estación Lleida-Pirineus por el alcalde Fèlix Larrosa y otras autoridades locales. Centenares de niños esperaban con expectación la llegada de los monarcas, que se ha producido a las 17.38 horas. A pesar de las bajas temperaturas, el entusiasmo era palpable mientras los más pequeños llamaban a los nombres de sus reyes preferidos y aprovechaban para entregar las últimas cartas.

El recorrido ha empezado a las cinco de la tarde en la plaza de Ramon Berenguer IV con una animación previa a la cabalgata, y más tarde la comitiva ha iniciado el recorrido por la rambla Ferran, la avenida Francesc Macià, la avenida de Blondel y la de Madrid hasta plaza Espanya para volver nuevamente por la avenida Blondel hasta llegar al Palau de la Paeria.

La comitiva ha contado con 12 carrozas con más de un centenar de artistas, 60 niños escogidos por sorteo, los Armados de la Sangre y los Castellers de Lleida, que han ayudado a distribuir más de dos toneladas de caramelos libres de alergenos. Además, el recorrido, de más de 2 kilómetros, se ha dividido en ocho partes: Cultura popular y tradicional, con elementos como los cabezudos, los caballitos y lo Marraco, Camarlengo, cartas y Cometa, Comitiva del Rey Melchor, Comitiva del Rey Gaspar, Comitiva del Rey Baltasar, Juguetes y Sueños, Fábrica de Carbón y Servicios.

Como novedad y con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la Paeria ha incorporado un espacio tranquilo especialmente pensado para niños que sufren trastornos del espectro autista, que se ha ubicado justo en la puerta por donde han salido Sus Majestades, en la estación de tren. Aparte, la cabalgata también ha dispuesto de espacios accesibles a la altura del número 32 y a la avenida de Blondel, próxima a la plaza de Sant Francesc.

La Paeria refuerza el recorrido por el frío

La llegada de Sus Majestades en la ciudad ha transcurrido con normalidad, a pesar de la alerta por la nevada y el frío. De hecho, la nieve que ha caído entre la madrugada y la mañana y que ha dejado la ciudad blanqueada , se ha fundido por la tarde.

Durante el día la Paeria ha reforzado el tendido de fundentes en las calles por donde han pasado los Reyes y su comitiva, así como también han intensificado el tendido de sal en el recorrido de las cabalgatas de los barrios de Pardinyes y Mangraners.

Galería de fotografías de la noche de Reyes

Los Reyes llegan a Lleida.AMADO FORROLLA

Los Reyes llegan a Lleida.AMADO FORROLLA

Los Reyes llegan a Lleida.AMADO FORROLLA

Los Reyes llegan a Cervera.Jordi Bonilla

Los Reyes llegan a Cervera.Jordi Bonilla

Los Reyes llegan a Tàrrega.Laia Pedrós

Los Reyes llegan a Tàrrega.Laia Pedrós

Los Reyes de Oriente llegan a La Seu de Urgell.Cynthia Sans