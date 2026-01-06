Imputan a más de 40 conductores en Lleida por causar accidentes con heridos

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra imputaron el año pasado a más de 40 conductores por causar accidentes con heridos en Ponent. Fueron imputados por delitos de lesiones por imprudencia grave, según los datos recopilados por el Àrea Regional de Trànsit de los Mossos d’Esquadra en Ponent, con competencias en las comarcas del Segrià, Les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Urgell, la Segarra y la Noguera. Uno de ellos es el conductor que fue arrestado la semana pasada, un hombre de 32 años acusado de causar un accidente de tráfico con cuatro heridos el pasado 20 de diciembre en la carretera C-53 en Bellmunt d’Urgell (ver SEGRE del sábado).

En estos casos, los atestados de los Mossos d’Esquadra han concluido que uno de los chóferes implicados en el siniestro tuvo una conducta descuidada al volante, no intencionada pero sí negligente, como encontrarse bajo los efectos del alcohol y las drogas, circular de manera temeraria o también tener una distracción manifiesta o haberse dormido. Se les imputa un delito que conlleva penas de prisión o multa y la posible retirada del permiso de conducir. Por ejemplo, en el caso de Bellmunt, al investigado le imputan cuatro delitos de lesiones por imprudencia grave (uno por cada herido), conducción temeraria (iba sin luces cuando era de noche e invadió el sentido contrario) y conducir ebrio.

Sobre estos datos, Damià Larriba, jefe de Trànsit de los Mossos en Ponent, asegura que “es una cifra elevada y es importante tomar consciencia de la responsabilidad que hay al volante”.

N

Un total de nueve conductores fueron detenidos o imputados por homicidio el año pasado por causar siniestros mortales en las comarcas de Lleida, como avanzó SEGRE el 27 de diciembre. Es una de las cifras más altas que se recuerdan y supone que en casi uno de cada tres accidentes mortales —se han registrado 30 con 32 fallecidos— se ha abierto una causa penal contra el conductor que lo ha causado. Los Mossos d’Esquadra han imputado a ocho y la Guardia Urbana de Lleida, a otro. En 2024, fueron siete.

La mayoría, siete, han sido imputados por homicidio por imprudencia grave, es decir, los atestados policiales han determinado que hubo algún tipo de negligencia por parte de uno de los chóferes implicados. Sin embargo, en dos casos las investigaciones han determinado otro tipo de conducta penal y en ambos los conductores han acabado entre rejas. Uno es el vecino de Balaguer de 33 años que el 21 de mayo causó un siniestro en el que murió su acompañante que, al parecer, subió en contra de su voluntad al vehículo. Está imputado por homicidio doloso (intencionalidad). El otro es el vecino de Castelldans detenido a principios de diciembre acusado de atropellar mortalmente a un vecino de El Soleràs de 82 años en mayo en un caso que todavía se está investigando.