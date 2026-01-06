SEGRE

Lleida cuenta con un nuevo semáforo para reforzar la seguridad de los peatones

Los trabajos para efectuar las conexiones comenzaron a finales de noviembre y estaba previsto que finalizaran en diciembre

El ayuntamiento ya ha instalado el nuevo semáforo en el cruce de la avenida del Segre con la calle General Brito, en sentido Pardinyes, para reforzar la seguridad de los peatones. No obstante, todavía no ha entrado en funcionamiento.

Los trabajos para efectuar las conexiones comenzaron a finales de noviembre y estaba previsto que finalizaran en diciembre, pero aún falta por colocar el semáforo en el sentido contrario.

