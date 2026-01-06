Lleida es la provincia donde más se encareció el alquiler el año pasado

Pisos en alquiler y en venta anunciados en el escaparate de una inmobiliaria de la ciudad. - SEGRE

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Los alquileres de viviendas se encarecieron de media un 16,4% durante el año pasado en las comarcas de Lleida, que registraron el mayor incremento trimestral y anual de todas las provincias del Estado, según el último informe de Idealista. Sin embargo, con un precio medio de 11,5 euros al mes por metro cuadrado en diciembre, ocupa el puesto 16 en un ranking que encabezan Madrid (20,8 €/m2/mes), Barcelona (20,4) y Baleares (19,6).

En Lleida ciudad, los alquileres costaron de media 9,3 euros mensuales por metro cuadrado. Aunque se encuentra entre las capitales más baratas, el precio sufrió un incremento del 14,2% durante el año pasado, el cuarto mayor del Estado (solo por detrás de Ceuta, Ciudad Real y Zamora).

Los datos oficales difieren

Los datos de Idealista, el mayor portal inmobiliario web, contrastan con los que publica la Generalitat. Las últimas disponibles son del segundo trimestre de 2025, cuando un alquiler costaba 502,27 euros de media en la demarcación. En el mismo período de tiempo, un año, las cifras oficiales muestran que el precio ‘solo’ subió un 2,66%, ya que la media en el segundo trimestre del año anterior fue de 489,24 euros. Hay una diferencia de casi 14 puntos entre los datos del Govern y los de la inmobiliaria.

Del mismo modo, en la capital ‘solo’ se registró un incremento interanual del 1,22% en los precios del alquiler, de 549,24 a 555,95 euros de media. Son 13 puntos menos que los que indica el estudio de Idealista.

Mientras que en Lleida destaca la fuerte subida de precios de los alquileres, el precio de la vivienda usada en venta registra una subida anual menos pronunciada, del 5,2% en 2025, siendo una de las menores del Estado. Así lo indica el informe de Idealista, que señala que el precio medio es de 1.497 euros por metro cuadrado en la demarcación.

En cuanto a los municipios, Lleida es la cuarta capital con los pisos en venta más baratos del Estado, con un precio medio de 1.477 €/m2. Solo tienen precios inferiores Zamora, Jaén y Lugo. La ciudad registró un aumento del 10,9% entre el inicio y el final de 2025.