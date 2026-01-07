El Grupo Neoelectra entra en concurso de acreedores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El juzgado Mercantil número 11 de Barcelona ha abierto el concurso de acreedores del Grupo Empresarial Neoelectra, un conglomerado de empresas dedicadas a la cogeneración eléctrica, entre otras actividades que incluyen la gestión de piscifactorías y la producción de caviar. Se trata del “tercer productor independiente de energía eléctrica y térmica para la industria española”, señala el auto judicial. La declaración de concurso afecta a las empresas aranesas Sucellos CO2 Les y Sucellos SC Piscifactorías Les. El grupo y sus filiales habían presentado el 4 de diciembre una petición voluntaria de insolvencia tras no haber cerrado con éxito las negociaciones iniciadas en septiembre con sus acreedores. El principal de estos es la entidad financiera Deutsche Bank, que acumula más del 50% de un pasivo que asciende a 104,5 millones.