La Generalitat se compromete a que las obras del polígono de Torreblanca de Lleida puedan empezar el próximo año

El departamento de Territorio de la Generalitat se ha comprometido este miércoles a aprobar el plan director del futuro polígono industrial de Torreblanca, en Lleida ciudad, en el primer trimestre de este año, y a tener listo el proyecto de urbanización y parcelación en el primer trimestre de 2027, con lo cual en los siguientes meses ya sería posible iniciar las primeras obras. Así lo han comunicado Jordi Terrades, secretario general, y otros altos cargos de la conselleria en una reunión con representantes del Fòrum Secore, que aglutina a las principales organizaciones empresariales y sindicales de Lleida.

Durante la reunión, los representantes del Fòrum Secore han puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar un proyecto clave para el desarrollo industrial y logístico de Ponent, remarcando su capacidad para generar crecimiento económico, empleo y competitividad. Asimismo, han alertado de que el retraso acumulado puede situar a Lleida en una posición de desventaja territorial en relación con otros territorios vecinos que avanzan en proyectos similares.

El encuentro se ha celebrado en la sede del Departamento y ha contado con la participación de Jordi Terrades i Santacreu, secretario general del Departamento; de Víctor Puga, secretario de Territori, Urbanismo y Agenda Urbana; y de Enric Pérez, asesor de Acción Institucional del gabinete de la conselleria.

Entre los representantes del Fòrum Secore presentes en el encuentro estaba Jaume Salto, presidente de la Cámara de Comercio de Lleida; Josep Maria Gardeñes, presidente de COELL; Rafael Oncins, presidente de FECOM; Joana Mor, secretaria general de UGT; Pere Sánchez, secretario general de CCOO; Ramon Solsona, secretario de la Federación de Hostelería; Ramon Moreno (UGT); Josep Ramon París, secretario general de la Cámara de Comercio de Lleida; y Alberto Puivecino (CCOO).

El futuro polígono de Torreblanca

El polígono tendrá en torno a unas 300 hectáreas. Está ubicado al pie de la carretera de Tarragona más allá del cruce con la variante sur, a mano derecha en dirección a Les Borges Blanques. Los trámites para desarrollarlo se reiniciaron en 2021, después de que un primer proyecto impulsado por Generalitat y Paeria quedara atascado por la crisis de 2008. Las previsiones iniciales eran que estuviera en obras ya en 2023, pero de momento todavía no se ha aprobado el plan director.