La ACA estudiará los microplásticos del río Segre a su paso por Lleida ciudad

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) estudiará la presencia de microplásticos en el río Segre a su paso por Lleida, dentro de un programa que abarcará los principales ríos catalanes. El contrato, actualmente en licitación, cuenta con un presupuesto superior a los 291.000 euros y el plazo para presentar ofertas finaliza el viernes, 9 de enero. En Lleida se han definido cuatro puntos de control: un tramo del Segre aguas arriba de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), el agua que entra en la depuradora, y la que sale una vez tratada y un segundo tramo del río en el Segrià. Esta distribución permitirá evaluar el impacto de las aguas residuales urbanas en la presencia de microplásticos y comparar la calidad del agua antes y después del tratamiento. El objetivo del estudio es detectar y cuantificar partículas de polímeros sintéticos e insolubles en agua. Se analizarán hay polietileno, polipropileno y poliestierno, presentes en bolsas, envases, utensilios domésticos y otros productos cotidianos. El contrato tendrá una duración total de 23 meses. Las conclusiones servirán para diseñar medidas para reducir la presencia de estos contaminantes en el tramo fluvial que atraviesa la ciudad de Lleida.