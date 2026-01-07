Los aparcamientos de pago en la ciudad de Lleida se encarecen hasta un 51% en 10 años

El parking del Auditori, en la calle de la Parra, se mantiene como el más caro de la ciudad. - AMADO FORROLLA

Los grandes parkings de la ciudad se han encarecido de forma significativa en la última década, desde un 10,5% los de la plaza Sant Joan y la Llotja, hasta el 51,2% en el del Avantmèdic. Todos cuestan más, excepto el situado junto a la clínica Perpetuo Socorro, que no ha variado de precio, y el de la estación de trenes, que se ha abaratado alrededor del 40% desde 2016. El parking del Auditori se mantiene como el más caro, con precios de 0,05439 euros por minuto y un máximo de 29 al día que no han cambiado desde el año pasado.

Asimismo, las zonas de estacionamiento regulado en superficie (zona azul) también han subido de precio notablemente en Lleida. La primera hora costaba 0,95 euros hace diez años, un 26,3% menos que los 1,20 euros que pagan actualmente los vehículos menos contaminantes (ECO), y un 42% menos que los 1,35 euros que cuesta a los que no tienen etiqueta ambiental. La gran mayoría de plazas reguladas en la ciudad son de zona azul, pero hay otras de zona verde (baja rotación, más barata) y de zona roja (alta rotación, más cara). Esta inflación es más destacada al comparar los precios de hace 20 años, cuando la primera hora de zona azul costaba 0,66 euros, prácticamente la mitad que ahora.

Tarifas de 2026

Las tarifas de los grandes parkings subterráneos se suelen actualizar alrededor del año nuevo. Unos las congelan, y otros las suben en torno al 3%, el Índice de Precios del Consumo (IPC). Este año han aplicado este porcentaje los de la plaza Ricard Viñes (de 0,0525 a 0,0539 euros por minuto y de 3,15 a 3,24 euros por hora); la plaza Blas Infante (de 0,048701 a 0,05016 €/minuto y de 29,20 a 30,10 €/día); la avenida Blondel (de 0,0477 a 0,0491 €/minuto, de 2,95 a 2,90 €/hora y de 17,95 a 18,95 €/día); el parking municipal de Sant Joan (de 0,0458 a 0,0473 €/minuto, de 2,75 a 2,84 €/hora y de 16,95 a 17,50 €/día) y el del hospital Arnau de Vilanova (de 0,0338 a 0,0347 €/minuto los primeros quince y de 0,0486 a 0,05 €/minuto hasta la media hora).

Mientras, se han congelado las tarifas en los estacionamientos del Auditori, Eurofòrum (0,05207 euros por minuto y un máximo de 31,20 euros al día), Avantmèdic (0,05 €/minuto y 3 €/hora), La Muralla (0,05 €/minuto y 2,97 €/hora), la Llotja (0,047 €/minuto, 2,8 euros las primeras dos horas y 20€/día), el de la Perpetuo Socorro (0,041 €/minuto las primeras dos horas) y el de la Zona Alta (0,040 €/minuto y 2,40 €/hora).

El parking de la estación de trenes es el único que ha bajado de precio, un 15% en un año (de 0,0241 a 0,020499 €/minuto hasta la primera media hora, y de 0,0301 a 0,0256 €/minuto después). Además, es gratis durante los primeros quince minutos.