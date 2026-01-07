Sufre un accidente y se duerme al volante en una calle principal de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida denunció penalmente la madrugada de ayer a un conductor que se negó a someterse al test de alcoholemia tras sufrir un accidente en la avenida Estudi General. Los servicios de emergencia fueron alertados a la 1.57 horas por un posible siniestro. A su llegada, los Mossos d'Esquadra comprobaron que se trataba de una salida de vía y que el conductor estaba dormido. Activaron a la Guardia Urbana, para que le hicieran el test de alcoholemia —la competencia de tráfico en el interior de la ciudad es de este cuerpo— pero el conductor se negó, por lo que fue imputado.

Sorprendido robando en un coche en Camp de Mart

La Guardia Urbana detuvo la madrugada de ayer a un hombre de 32 años como presunto autor de un robo en el interior de un coche. Los hechos se produjeron en la calle Camp de Mart, donde acudió una patrulla al ser alertada de un robo en un coche.

Los agentes hicieron una búsqueda por la zona y localizaron y arrestaron al supuesto ladrón. Se trata de un individuo con antecedentes por hechos similares. Por otra parte, la Policía Local detuvo ayer por la tarde a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos por una denuncia del día anterior.