Acusado de abusar sexualmente de un migrante que no tenía papeles en el Pallars Sobirà

La Fiscalía solicita una condena de once años de prisión para un hombre acusado de abusar de un chico diciéndole que se si no accedía a sus pretensiones le denunciaría por su situación irregular. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles en la Audiencia de Lleida. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción de Tremp.

Los supuestos abusos se habrían cometido, según el Ministerio Público, entre los meses de noviembre y diciembre de 2019 y el acusado, aprovechándose de la situación de irregular y de la vulnerabilidad del chico, le obligó supuestamente a mantener contactos de carácter sexual. Así, según la acusación pública, le amenazó que si no accedía le denunciaría. Además, le prometía que le ayudaría económicamente. El joven se negó a continuar con los supuestos abusos y le denunció en marzo de 2020. Tras ser detenido, al investigado le hallaron archivos que contenían pornografía infantil en uno de sus dispositivos electrónicos.

De esta forma, la Fiscalía solicita una condena de diez años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual por superioridad y otro año de prisión por posesión de pornografía infantil. En este caso, le acusa de abuso y no de agresión porque los hechos tuvieron lugar antes de la reforma del Código Penal conocida como la ley del “solo sí es sí”. La modificación entró en vigor en octubre de 2022 y las conductas que antes constituían abuso sexual se integraron en el delito de agresión sexual

La Fiscalía también solicita que se le impongan ocho años de libertad vigilada, que no pueda trabajar con menores durante 15 años después de la condena de prisión y que se le imonga una orden de prohibición de acercamiento y de comunicación con la víctima de diez años. Por último, solicita que indemnice al joven con 10.000 euros por los daños morales ocasionados.