Adecuan el acceso a la nueva estación de autobuses de Lleida

Con la nueva estación de autobuses casi acabada, ayer un grupo de operarios se encargaba de colocar las baldosas del acceso peatonal principal, que dará a la plaza Ramon Berenguer IV. Esta zona ya cuenta desde hace días con una marquesina y un gran cartel vertical identificativo en blanco y rojo y que se complementará con la entrada peatonal que también se ha habilitado en la calle Comtes d'Urgell.

La colocación de las baldosas llega después de que en las últimas semanas se haya ido avanzando en las divisiones interiores del edificio e instalado las pantallas informativas de las salidas y llegadas de los vehículos.

Asimismo, se ha reasfaltado el tramo de Príncep de Viana más próximo a la estación. La previsión de la Generalitat es que las obras estén listas a principios de año y que entre un funcionamiento durante el primer trimestre.