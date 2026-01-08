Concentraciones contra crímenes machistas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las delegaciones del Govern en Lleida y el Alt Pirineu i Aran y la subdelegación del Gobierno en Lleida guardaron ayer minutos de silencio para condenar crímenes machistas. Empleados de la Generalitat se concentraron en la calle Lluís Company y delante del ayuntamiento de Tremp para mostrar su rechazo por el feminicidio ocurrido el 31 de diciembre en El Vendrell, donde supuestamente un hombre mató a su madre. También hubo un minuto de silencio de condena en la plaza de Sant Jaume de Barcelona presidido por el president, Salvador Illa. El subdelegado, José Crespín, presidió el acto en la subdelegación. Un total de 46 mujeres fueron asesinadas por violencia de género el año pasado en España y 1.342 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos. Este año ya se ha registrado un caso, una mujer que fue hallada apuñalada en Jaén.