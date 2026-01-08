La mascarilla deja de ser obligatoria en los centros de salud y residencias

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salud retiró ayer la obligatoriedad de usar mascarillas en los centros sanitarios, sociosanitarios y residencias a causa de la mejora sostenida de la situación epidemiológica de la gripe, según informó la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Aunque también hay una evolución favorable de los ingresos hospitalarios, Paneque remarcó que el Govern sigue recomendando el uso de la mascarilla para aquellas personas que tengan síntomas y que estén en el ámbito sanitario o sociosanitario, especialmente cuando tienen contacto con vulnerables.

La incidencia de la gripe sigue en descenso por segunda semana consecutiva en Lleida, del nivel “muy alto” al “alto”. La tasa es de 259 casos por cada 100.000 habitantes en las comarcas del llano, y de 265 en el Alt Pirineu i Aran, según el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (Sivic). En la demarcación se registraron 1.196 casos durante la semana pasada, un 26,76% menos que en la anterior. Mientras, el nivel de transmisión ya ha descendido al ‘moderado’ en el conjunto de Catalunya, donde se sitúa en 248 casos por 100.000 habitantes.

El Govern decretó la mascarilla obligatoria en el ámbito sanitario y de las residencias a partir del 10 de diciembre. La mayoría de los usuarios consultados lo aceptaron. De hecho, apenas se han registrado problemas por no seguir esta norma.