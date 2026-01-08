La Sareb acumula 16 multas de la Paeria por el mal estado de un bloque de la calle Prat de la Riba de Lleida

El edificio de Prat de la Riba propiedad de la Sareb está deshabitado. - PAU PASCUAL PRAT

El edificio situado en el número 67 de la avenida Prat de la Riba va camino de romper todos los récords y convertirse en el más multado por la Paeria. Y es que este bloque, que está deshabitado y es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb), acumula nada menos que 16 multas porque su titular ha hecho caso omiso a la orden de la Paeria de hacer obras para rehabilitarlo y asegurar su estructura.

Estas penalizaciones tienen un importe máximo legal de 3.000 euros, aunque en las primeras las cantidades son inferiores, de modo que la Sareb acumula más de 40.000 euros solo en sanciones por este inmueble de Prat de la Riba.

Las primeras sanciones de la Paeria llegaron en marzo de 2023 después de que la propiedad incumpliera la orden de hacer obras. Concretamente, el ayuntamiento le instaba a arreglar las deformaciones, desprendimientos, fisuras, grietas, humedades, filtraciones y mal estado generalizado de su estructura vertical, horizontal, terrazas y fachada. También le exigía reparar la cubierta, así como restituir su red eléctrica, de agua y saneamiento. En el primer requerimiento, la Paeria daba un mes de plazo para iniciar las obras y 6 meses para finalizarlas.

Un calendario que la Sareb ha incumplido de forma sistemática hasta acumular 15 sanciones, la última el pasado mayo. Tras esta multa, en julio un representantes de esta entidad pidió ampliar el plazo para las obras alegando que estaban redactando el informe técnico para empezar las obras.

Sin embargo, la Paeria rechazó la alegación tras constatar que en noviembre aún no se había hecho ninguno de los trabajos ordenados y le impuso la decimosexta multa. También le dio un mes para iniciarlas y seis para terminarlos o, de lo contrario, recibirá una decimoséptima sanción.

Este edificio forma parte de los activos procedentes de los bancos que pasaron a manos de la Sareb a partir de 2012.

Por otro lado, la empresa titular del número 14 de la calle Sant Andreu ya acumula 9 multas coercitivas de la Paeria por no hacer las obras para recuperar las condiciones de habitabilidad del edificio, reparar su red eléctrica y de saneamiento y no retirar la basura de su entorno. La propietaria es Sabadell Real Estate Development SL.