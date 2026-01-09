Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los factores estructurales y actitudinales de un centro educativo y de sus profesionales son los más relevantes en el grado de implicación de las familias en las escuelas. Así lo pone de manifiesto una encuesta a cargo de la Universitat de Lleida (UdL) a 524 miembros de equipos directivos de escuelas de Primaria de Catalunya. El estudio muestra que los factores socioculturales y económicos de las familias, aunque relevantes, no son determinantes.

Pese a que la literatura científica ha asociado el nivel formativo, el capital cultural y la situación socioeconómica con una mayor implicación de las familias, el estudio cuestiona esta linealidad entre clase social e implicación, según explica el profesor de la UdL y coautor del estudio, Jordi Garreta. “El nivel formativo, el nivel socioeconómico y el origen geográfico, que se podría pensar que son relevantes, lo son menos que otros factores”, indica.

Los investigadores afirman que estos resultados ponen de manifiesto la importancia de promover políticas escolares in-clusivas y estrategias docentes orientadas a fortalecer la confianza y corresponsabilidad en la educación de los niños, por parte de todos los actores implicados. “No hay suficiente con marcos normativos, es necesario abrir puertas para avanzar en la inclusión, la democratización y la mejora del sistema educativo”, concluyen.

Este estudio forma parte del proyecto de investigación Participació i implicació familiar en els centres de educació Primària, de àmbito estatal y finalizado en 2025 con financiación del ministerio de Ciencia. Liderado por la UdL, contó con investigadores de la Rioja, Cantabria y Balears.