Los módulos para temporeros en la partida de la Caparrella de Lleida deberán estar listos en mayo

Trabajos de explanación para la construcción del centro, en la calle de la Creu del Batlle. - PAU PASCUAL PRAT

El Centro modular de Atención para Temporeros (CAT) de la partida de la Caparrella deberá estar construido y amueblado antes del 25 de mayo para que entre en funcionamiento este próximo verano, según indica el contrato de suministro de las 32 camas y el resto de muebles que salió a concurso el lunes.

El miércoles empezaron los trabajos previos de explanación del terreno y esta semana está prevista la visita de replanteo de la obra, según explicó un portavoz municipal. Paralelamente, se avanzará en la fabricación de los módulos en taller, añadió. El contrato prevé cinco meses de obras.

El CAT de la Caparrella será el primero de al menos tres que la Paeria prevé construir a futuro en distintas zonas de l’Horta. Serán módulos prefabricados para 32 trabajadores de la fruta con dormitorios compartidos, armarios, servicios y duchas, cocina, sala de estar y un espacio relacional con sombra. Si se cumplen los nuevos plazos llegará con un año de retraso, ya que el gobierno municipal anunció en enero de 2025 que lo tendría listo para la campaña del año pasado. Finalmente, adjudicó su construcción el pasado septiembre.