Sostre Cívic edifica 25 viviendas de uso cooperativo en el barrio de Joc de la Bola de Lleida

La cooperativa Sostre Cívic ha iniciado los trabajos para edificar 25 viviendas en un solar cedido por la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) en la calle Enric Roca Peralta, en el barrio de Joc de la Bola, que estarán calificadas de protección general de régimen general. No obstante, se trata de un modelo distinto a la compra y al alquiler, denominado cesión de uso cooperativo, por el que las personas que participen en el proyecto podrán vivir en ellas de manera indefinida. Deberán hacer una aportación inicial, que se les retornará si se van, y pagar una cuota mensual.

La cesión del derecho de superficie del terreno a la entidad durante 75 años data de julio de 2022, dos años después de la firma de un convenio para promover este proyecto. La entidad esperaba comenzar las obras antes, pero los trámites administrativos y licencias se prolongaron y ahora acaba de empezar la cimentación del bloque. Se construirá a través de un sistema industrializado, de modo que la obra será más agil y el plazo de finalización será de alrededor de un año.

Los interesados en formar parte del grupo impulsor ya se pueden inscribir en la web de Sostre Cívic y entre marzo y abril está prevista una campaña de difusión del proyecto. No se trata de un bloque social para personas vulnerables, sino que quienes quieran participar deben tener unos ingresos superiores a los 40.000 euros anuales.

Esta edificio de Joc de la Bola forma parte de la iniciativa de la cooperativa de edificar 350 pisos en toda Catalunya, para lo que recibió fondos europeos. Según el proyecto inicial, los pisos de Enric Roca Peralta tendrán entre 45 metros cuadrados los estudios más pequeños, 54 las viviendas de uno o dos dormitorios y 82 los más grandes, de tres habitaciones.

Este será el primer edificio de nueva construcción de Sostre Cívic en la ciudad de Lleida, pero ya dispone de otro inmueble de gestión cooperativa en la capital, un bloque ‘recuperado’ en el número 3 de la calle Ripollès, en Balàfia, bautizado como La Voliana. Consta de trece viviendas, que estaban en manos de un banco y durante un tiempo estuvieron okupadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.