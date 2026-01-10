Desperfectos por las fuertes rachas de viento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos efectuaron ayer por la tarde una decena de salidas por desperfectos en la vía pública causados por las fuertes rachas de viento. Hubo intervenciones en localidades como Lleida, Balaguer y Alguaire. En la capital del Segrià, por ejemplo, hicieron una revisión de fachada con la autoescalera en un bloque de pisos situado entre las calles Baró de Maials i Camí de Corbins, en Pardinyes. La Guardia Urbana reguló el tráfico. Todos los servicios fueron por incidentes menores, según los Bomberos.

De hasta 100 km/h

En cuanto a las rachas de viento, se alcanzaron los 100 kilómetros por hora en el Montsec d’Ares, los 93,2 km/h en Alguaire y en Lleida se superaron los 75 km/h. Para hoy se prevén nevadas y viento en el Pirineu y piden precaución.