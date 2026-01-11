Lleida reanuda el programa “Caminar es fer salut” con nuevas salidas quincenales
El Ayuntamiento de Lleida ha programado un nuevo calendario de salidas del programa "Caminar es fer salut", una iniciativa consolidada que promueve la actividad física, la socialización y el bienestar a través de caminatas por espacios naturales y urbanos de la ciudad.
La primera salida tendrá lugar el viernes 16 de enero, con un recorrido hasta la iglesia de Montserrat por la partida de Vallcalent. A partir de aquí, cada quince días se han previsto nuevas rutas por el Secà de Sant Pere, la Mariola, la Serra de la Bordeta, la Copa d’Or, Montcada i els Aiguamolls de Rufea. Esta última incluirá una caminata especial de 12 kilómetros dentro del programa de Ecoactividad 2026.
El teniente de alcalde y concejal de Acción e Innovación Social, Carlos Enjuanes, ha destacado que "Caminar es fer salut" “es mucho más que andar: es calidad de vida, compañerismo y descubrimiento del territorio”, y ha remarcado que las rutas, de unos 5 km y adaptadas, están pensadas para personas de todas las edades y condiciones físicas.
Les salidas son gratuitas y requieren inscripción previa.