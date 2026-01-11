Los leridanos, los catalanes que más van al médico de familia, al pediatra y a la farmacia

La demarcación es Lleida es la que tiene un mayor índice de visitas al médico de cabecera y al pediatra de toda Catalunya, y las comarcas del llano también lideran el uso de las farmacias. Así lo constata la Encuesta de Salud de Catalunya de 2024 que la Generalitat publicó el pasado noviembre, que indica que el 77,2% de los residentes en el Alt Pirineu i Aran, unas 58.000 personas aproximadamente, acuden habitualmente a las consultas de los médicos de cabecera, mientras que en la región sanitaria de Lleida son el 76,8%, unas 285.000 personas, situándose en ambos casos bastante por encima de la media catalana (73,8%). En este ámbito las mujeres son las que más uso hacen de las consultas de estos facultativos, con un 78,9% en las comarcas del Pirineo y un 80% en las del llano, superando en 3 y 8 puntos a los hombres, respectivamente.

En el otro aspecto en el que la región sanitaria de Lleida es líder es en el uso de las farmacias, ya que el 54,8% de sus habitantes, unas 203.000 personas, acuden a ellas habitualmente, siendo la tasa más alta de toda Catalunya y que es casi 10 puntos más que la media global. Como sucede con los médicos de los CAP, las mujeres también son las principales usuarias, ya que el 60%, unas 109.000 aproximadamente, van regularmente al apotecario. Por su parte, en la región sanitaria del Alt Pirineu i Aran lo hace el 43,9% de la población, unas 33.000 personas.

Pese a que los leridanos son los que más van a la farmacia y al médico de cabecera, no ocurre lo mismo con los médicos especialistas. Según la encuesta, la región de Lleida es la que tiene el porcentaje más bajo de uso de este servicio con el 39,6% de la población. En la del Alt Pirineu i Aran también están por debajo de la media catalana con apenas el 49,6%.

El llano tiene la mayor tasa de colesterol alto y el Pirineo, la más baja

El 22,6% de la población de la región sanitaria de Lleida, unas 83.000 personas, tiene colesterol alto, una tasa que es la más elevada de toda Catalunya. Así lo recoge la Encuesta de Salud de Catalunya, que sitúa al llano más de tres puntos por encima de la media catalana (23,1%) y con una afectación casi idéntica en hombres y mujeres. Curiosamente, en el otro extremo figura la región del Alt Pirineu i Aran, que tiene la tasa de colesterol más baja de toda Catalunya con solo el 19,8% de su población, unas 13.000 personas.

Esta encuesta también destaca que Lleida es la región con la mayor tasa de ictus de Catalunya (2,6%), cuando es también la que tiene el tratamiento más limitado, especialmente para los casos más graves, ya que el Arnau solo puede tratarlos de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Un horario que el departamento de Salud se ha comprometido a ampliar próximamente.