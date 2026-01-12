Detenido por agredir e intentar clavar un destornillador a un operario de la limpieza en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el sábado al mediodía a un hombre de 32 años acusado de agredir y amenazar a un operario de la recogida de la basura en la Zona Alta de Lleida, según ha podido saber este periódico.

El empleado sufrió un fuerte golpe en la cabeza, y la intervención de un agente de la Policía Local de Alcarràs —que estaba fuera de servicio— evitó que la agresión fuera mayor. El arrestado cuenta con numerosos antecedentes y fue detenido por un delito leve de lesiones y amenazas.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12.50 horas cuando un operario del Ilnet, el servicio municipal de limpieza, se encontraba limpiando con su carro en la calle Bonaire. Un hombre se le acercó y empezó amenazarle y a agredirle sin motivo aparente. Le dio varios golpes, que lo dejaron aturdido, e intentó clavarle un destornillador.

La agresión fue presenciada por un agente de la Policía Local de Alcarràs que se encontraba fuera de servicio. Se abalanzó sobre el agresor y le arrebató la herramienta. Al verse desarmado, el hombre huyó. Al lugar acudió el ARRO de los Mossos d’Esquadra, que estaba haciendo patrullaje preventivo por la zona. El policía de Alcarràs les facilitó una descripción del autor de la agresión.

Los agente del ARRO se desplegaron por las calles próximas y poco después consiguieron localizar y detener al presunto agresor. Comprobaron que tenía numerosos antecedentes.

En los últimos años se han registrado varias agresiones contra trabajadores del servicio de la recogida de la basura de Lleida. En diciembre de 2023 un joven propinó un puñetazo a un empleado de la limpieza en la plaza Ramon Berenguer IV. El pasado verano, operarios denunciaron ataques y amenazas por parte de un grupo de jóvenes por la noche cuando entran a trabajar en el barrio de la Mariola.

Herido con un arma blanca en la espalda

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión con un arma blanca que se produjo este pasado fin de semana en los alrededores de un local de ocio nocturno situado a la salida de Balàfia. La víctima resultó herida en la espalda al ser atacado con un objeto cortante.

Al lugar acudieron patrullas de los Mossos d'Esquadra y una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques. Precisó varios puntos de sutura. La víctima no pudo ofrecer una descripción del agresor porque el ataque fue por la espalda y se dio cuenta al ver la hemorragia.