Tres detenidos por un robo con fuerza en un establecimiento de la calle Pius XII de Lleida

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Lleida entre el jueves y viernes a tres hombres, de 29, 33 y 36 años, por un robo con fuerza en un establecimiento de la capital del Segrià. Las detenciones son el resultado de una investigación policial, iniciada el pasado jueves día 8 de enero, después de que los Mossos recibieran una denuncia por un robo con fuerza en un local comercial situado en la calle Pius XII.

Los hechos pasaron entre las 02.30 y las 05.00 horas cuando unos individuos rompieron la puerta de acceso al local y se llevaron varios objetos, como balizas, relojes, pulseras y ropa, valorados en más de 8.300 euros.

La investigación abierta por los Mossos d'Esquadra permitió identificar a los tres presuntos autores del robo, dos de los cuales fueron localizados y detenidos la tarde del mismo jueves día 8 en la calle Companyia. El tercer implicado fue detenido hacia las 08.00 horas del pasado viernes en la calle Boters, en ambos casos en el Centro Histórico. Dos de los detenidos tienen antecedentes.

Por otra parte, la policía denunció a una cuarta persona por un delito de hurto leve ya que, posteriormente al robo, aprovechó que la puerta del local estaba rota para entrar y sustraer prendas de ropa.