Unas 300 personas rechazan que la vieja Escola Balàfia acoja a ‘sintecho’

Imagen aérea de la manifestación contra el ‘hub’ cívico de Balàfia en la rotonda de la plaza Europa, ayer al mediodía. - INGRID SEGURA

Unas 300 personas, 280 según la Guardia Urbana y más de 350 según los organizadores, se manifestaron ayer por las calles de Lleida para mostrar su rechazo al proyecto para implantar un 'hub' cívico en la antigua Escola Balàfia en el que se prevé ofrecer alojamiento temporal a personas sin hogar.

La protesta, organizada por vecinos de Balàfia y a la que asistieron concejales de PP y Vox, salió de la Plaça Països Catalans y recorrió las avenidas Balàfia y Alcalde Porqueres y rodeó la Escola Balàfia, situada en la calle Valls d'Andorra y la plaza Europa.

Los asistentes acudieron con megáfonos, tambores y pancartas con la leyenda “No a l'alberg, Balàfia diu no”, y corearon consignas como “no al albergue, Balàfia no se vende”. Antes de la manifestación, se leyó un manifiesto en el que se rechazaba que la Escola Balàfia atendiera a personas sin hogar.

“No queremos perder el derecho a vivir en un entorno saludable, positivo y seguro”, señalaron los portavoces, que aseguraron que estos espacios “cuando se concentran en entornos residenciales no mejoran la vida de las personas atendidas, pero generan tensión social y malestar comunitario”. Los manifestantes recordaron que este domingo y el siguiente también protestarán en contra del 'hub'.

La Paeria asegura que el espacio no será un albergue

El gobierno municipal aseguró ayer que el proyecto de 'hub' cívico que promueve para recuperar la antigua Escola Balàfia “en ningún caso” se prevé que funcione como albergue. Detallaron que su idea es convertirlo en un equipamiento con servicios “pensados para el vecindario, las mujeres, mayores, entidades, servicios públicos y 25 plazas para personas vulenrables bajo tutela municipal”.