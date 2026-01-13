Educación plantea una misma fecha de inicio del curso escolar para los próximos tres años

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Departamento de Educación plantea que las clases empiecen el 8 de septiembre los próximos tres cursos escolares para las enseñanzas de educación básica (infantil, primaria y ESO), bachillerato y formación profesional de grado básico. Así consta en el borrador de orden de calendario que ha trasladado el departamento a los sindicatos, que por primera vez contempla los próximos tres cursos.

Uno de los puntos más polémicos en opinión de los sindicatos es la distribución de las tardes en secundaria en los institutos escuela. La orden establece que el alumnado tiene que tener como máximo dos tardes semanales sin actividades lectivas. En estas tardes, el centro tiene que ofrecer actividades abiertas a todo el alumnado e integradas en la organización general del centro.

En la FP de grado medio y superior, cursos de especialización, itinerarios formativos específicos, programas de formación e inserción, y cursos de formación preparatorios, se propone el 14 de septiembre de 2026.

Con respecto al resto de fechas, se plantea acabar el curso el 18 de junio de 2027. El paro de Navidad sería del 24 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, ambos incluidos; y por Semana Santa las vacaciones tendrían lugar entre el 20 y el 29 de marzo de 2027, ambos incluidos. El curso que viene, por lo tanto, tendrá 177 días lectivos – se sitúa dentro de la horquilla de entre 175 y 178 días que establece la Ley de educación de Catalunya–, y garantiza la continuidad y estabilidad del calendario, según Educación.

El departamento de Educación presentará esta propuesta ante el Consejo de Educación de Catalunya y este martes ha sido presentada para el debate a los sindicatos en la mesa sectorial de negociación.