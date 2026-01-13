USTEC dice que no hay tiempo para preparar el curso antes del 8 de septiembre y rechaza la "imposición" de las tardes en la ESO

Publicado por acn Creado: Actualizado:

USTEC-STEs ha rechazado el inicio de las clases el 8 de septiembre porque sostiene que no hay tiempo para preparar el curso. Además, ha criticado la "imposición" de las tardes lectivas en secundaria y ha criticado las "prisas" en la elaboración de la orden de calendario escolar. En un comunicado, ha criticado "el intento de establecer como precedente la actividad lectiva a las tardes a la ESO", especialmente en los institutos escuela, dónde se propone establecer como mínimo tres tardes obligatorias. Ha asegurado que esta medida "no responde a criterios pedagógicos sólidos ni a las necesidades reales del alumnado" y sostiene que empeora el rendimiento y la salud mental, agrava las desigualdades sociales y "precariza" las condiciones laborales del profesorado.

El sindicato ha valorado que hace falta "tiempo real" de preparación del curso y ha asegurado que adelantar el inicio "empeora la calidad educativa". Así, USTEC mantiene que el curso tendría que empezar después del 11 de septiembre, Diada de Catalunya y pide también recuperar la jornada intensiva todo el mes de junio a todas las etapas.

Por otra parte, USTEC defiende la generalización de la jornada continua en todos los niveles y centros, con los beneficios evidentes que comporta. En este sentido, critica que el actual orden sólo permite mantenerla en los centros que ya la hacen, pero impide que el resto se pueda adherir.

Además, considera que la jornada partida sitúa a Catalunya en la franja más alta de horas lectivas de Europa, "alejándola de los horarios europeos y haciendo el sistema educativo público menos atractivo".

En el caso de los institutos escuela, ha acusado al Departamento de no haberse reunido con la Plataforma Jornada Continuada als Instituts-Escola de Catalunya y lamenta que la propuesta se hace "sin ningún debate previo" y con la oposición de claustros y direcciones. Además, considera que el redactado es difuso y abierto a interpretaciones subjetivas. USTEC pide que todos los institutos escuela puedan regirse por un horario compactado, para evitar también la huida de profesorado.

Tardes educativas públicas, no lectivas y garantizadas

USTEC ha explicado una contrapropuesta a esta orden de calendario, en la que incluye la oferta de actividades extraescolares a las tardes para secundaria, de carácter educativo pero no lectivo. Estas actividades tienen que ser públicas, universales y gratuitas, sin externalizaciones, ligadas al servicio de comedor escolar y coordinadas con equipamientos y servicios públicos del territorio.

Por último, el sindicato ha exigido que no se apruebe esta orden de calendario porque consolidaría "retrocesos estructurales sin debate real".