Educació planteja una mateixa data d'inici del curs escolar per als pròxims tres anys
El departament proposa oferir activitats cada tarda als alumnes de secundària dels instituts escola
El Departament d’Educació planteja que les classes comencin el 8 de setembre els propers tres cursos escolars per als ensenyaments d’educació bàsica (infantil, primària i ESO), batxillerat i formació professional de grau bàsic. Així consta en l’esborrany d’ordre de calendari que ha traslladat el departament als sindicats, que per primer cop contempla els pròxims tres cursos.
Un dels punts més polèmics en opinió dels sindicats és la distribució de les tardes a secundària als instituts escola. L’ordre estableix que l’alumnat ha de tenir com a màxim dos tardes setmanals sense activitats lectives. En aquestes tardes, el centre ha d’oferir activitats obertes a tot l’alumnat i integrades en l’organització general del centre.
A l’FP de grau mitjà i superior, cursos d’especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció, i cursos de formació preparatoris, es proposa el 14 de setembre de 2026.
Pel que fa a la resta de dates, es planteja acabar el curs el 18 de juny de 2027. L’aturada de Nadal seria del 24 de desembre de 2026 al 10 de gener de 2027, ambdós inclosos; i per Setmana Santa les vacances tindrien lloc entre el 20 i el 29 de març de 2027, ambdós inclosos. El curs que ve, per tant, tindrà 177 dies lectius – se situa dins la forquilla d’entre 175 i 178 dies que estableix la Llei d’educació de Catalunya– , i garanteix la continuïtat i estabilitat del calendari, segons Educació.
El departament d'Educació presentarà aquesta proposta davant del Consell d’Educació de Catalunya i aquest dimarts ha estat presentada per al debat als sindicats en la mesa sectorial de negociació.