USTEC diu que no hi ha temps per preparar el curs abans del 8 de setembre i rebutja la "imposició" de les tardes a l'ESO
USTEC-STEs ha rebutjat l'inici de les classes el 8 de setembre perquè sosté que no hi ha temps per preparar el curs. A més, ha criticat la "imposició" de les tardes lectives a secundària i ha criticat les "presses" en l'elaboració de l'ordre de calendari escolar. En un comunicat, ha criticat "l'intent d'establir com a precedent l'activitat lectiva a les tardes a l'ESO", especialment als instituts escola, on es proposa establir com a mínim tres tardes obligatòries. Ha assegurat que aquesta mesura "no respon a criteris pedagògics sòlids ni a les necessitats reals de l'alumnat" i sosté que empitjora el rendiment i la salut mental, agreuja les desigualtats socials i "precaritza" les condicions laborals del professorat.
El sindicat ha valorat que fa falta "temps real" de preparació del curs i ha assegurat que avançar l'inici "empitjora la qualitat educativa". Així, USTEC manté que el curs hauria de començar després de l'11 de setembre, Diada de Catalunya i demana també recuperar la jornada intensiva tot el mes de juny a totes les etapes.
D'altra banda, USTEC defensa la generalització de la jornada contínua a tots els nivells i centres, amb els beneficis evidents que comporta. En aquest sentit, critica que l'actual ordre només permet mantenir-la als centres que ja la fan, però impedeix que la resta s'hi pugui adherir.
A més, considera que la jornada partida situa Catalunya en la franja més alta d'hores lectives d'Europa, "allunyant-la dels horaris europeus i fent el sistema educatiu públic menys atractiu".
En el cas dels instituts escola, ha acusat el Departament de no haver-se reunit amb la Plataforma Jornada Continuada als Instituts-Escola de Catalunya i lamenta que la proposta es fa "sense cap debat previ" i amb l'oposició de claustres i direccions. A més, considera que el redactat és difús i obert a interpretacions subjectives. USTEC demana que tots els instituts escola puguin regir-se per un horari compactat, per evitar també la fugida de professorat.
Tardes educatives públiques, no lectives i garantides
USTEC ha explicat una contraproposta a aquesta ordre de calendari, en què inclou l'oferta d'activitats extraescolars a les tardes per a secundària, de caràcter educatiu però no lectiu. Aquestes activitats han de ser públiques, universals i gratuïtes, sense externalitzacions, lligades al servei de menjador escolar i coordinades amb equipaments i serveis públics del territori.
Per últim, el sindicat ha exigit que no s'aprovi aquesta ordre de calendari perquè consolidaria "retrocessos estructurals sense debat real".