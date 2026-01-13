Fira de Lleida prevé avanzar un mes la “nueva” Sant Miquel, al 27 de octubre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El comité organizador de la feria Agrobiotech Innovation Forum, la sustituta de la antigua Sant Miquel a nivel profesional, acordó ayer proponer a las instituciones patronas de Fira de Lleida adelantar un mes su celebración este año, del 27 al 29 de octubre, después de que en su primera edición, en 2025, tuviera lugar entre el 25 y el 27 de noviembre. Así lo confirmaron a este diario diversas fuentes, que indicaron que el objetivo de esta medida es evitar que se solape con otras ferias del mismo sector que se celebran en Europa o en el Estado, así como “trasladarla” a unas fechas en las que hace menos frío.

De todas formas, precisaron que en 2027 será necesario volver a buscar otras, ya que en los años impares la Fira acoge Municipàlia, que suele celebrarse en torno al 20 de octubre. De hecho, el alcalde, Fèlix Larrosa, ya había apuntado la posibilidad de avanzar las fechas de celebración de la próxima edición de Agrobiotech. La primera edición culminó con satisfacción de los patronos de la Fira de Lleida, aunque atrajo a algo más de 10.000 visitantes, menos que los 14.000 que los habían previsto inicialmente. Al finalizar al certamen, Larrosa admitió la necesidad de ampliar la capacidad expositiva con superficie cubierta, reforzando los pabellones con estructuras efímeras, ya que hubo una “diferencia abismal” entre exponer en el interior y el exterior, a causa del frío propio de finales de noviembre y del fuerte viento que hizo esa semana.

Además de la feria profesional Agrobiotech, la Fira también celebró en septiembre el certamen agrioalimentario MOS, dedicado al público general, que fue un éxito.