Más vínculos de Lleida y puerto de Barcelona

El alcalde, Fèlix Larrosa, abogó ayer por potenciar el tráfico de mercancías entre Lleida y el Puerto de Barcelona. Una propuesta que hizo en su encuentro con el presidente del puerto, José Alberto Carbonell, al que también presentó los detalles de la nueva ordenanza que facilita la implantación de empresas en Lleida. “Es importante abrirnos a las oportunidades que se presentan desde el punto de vista de desarrollo y establecer alianzas con los agentes que las hacen posible”, dijo Larrosa.