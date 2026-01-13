Un 85% de docentes dicen sufrir más agresiones verbales de alumnos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ocho de cada diez docentes de centros públicos no universitarios percibe que se están incrementando las agresiones verbales (incluso físicas en casos extremos) del alumnado al profesorado, un 76,66% constata actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de familiares y un 70% alerta de que aumentan las agresiones verbales y físicas que sufren por parte de las familias. Así lo indica una encuesta sobre el malestar docente impulsada por STEs-Intersindical efectuada a 13.213 profesores de todo el Estado en noviembre de 2025. En concreto, el 83,15% dice notar un aumento de agresiones, porcentaje que sube al 85% en Catalunya. Según el sindicato, los datos muestran un empeoramiento claro de la convivencia escolar. De hecho, el 82,62% de los docentes cree que el clima en el aula es conflictivo y complicado, índice que alcanza el 87,5% en Catalunya.

El responsable de Política Educativa de STEs-i, Fernando Villalba, denunció falta de apoyo por parte de sus superiores, especialmente de la Inspección, cuando se dan situaciones de agresión. “Te dicen que la culpa es tuya porque no te has formado suficiente y no tienes másteres en convivencia”, indicó, y consideró que el profesorado se siente “abandonado”. Además, la encuesta releva que el 46,26% del profesorado considera que las familias no valoran su trabajo.

El 91,83% de los encuestados en todo el Estado (el 97% en Catalunya) opina que las ratios no permiten una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso. El 95,74% (97,5% en Catalunya) critican la sobrecarga burocrática y un 77,82% dice que el exceso de jornada laboral afecta su conciliación familiar o situación emocional (75% en Catalunya). Un 88,34% del conjunto de los docentes y un 97,5% de los de Catalunya no ven adecuado su salario.

Pancarta en la pasarela de los institutos para exigir mejoras

USTEC-STEs desplegó ayer una pancarta en la pasarela que da acceso a los institutos del Camp Escolar para reclamar la “dignificación” de la educación. Los sindicatos reclaman un complemento específico que compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y una cláusula de actualización salarial que evite nuevas pérdidas. Representantes sindicales se reunieron con la delegada del Govern, Núria Gil, y el delegado de Educación, Ruben Mansilla. El día 24 habrá una manifestación en Barcelona y huelgas a partir del 11 de febrero.