Educación ya tiene fecha para el inicio de los próximos tres cursos y los docentes lo critican

Educación plantea que las clases comiencen el 8 de septiembre los próximos tres cursos para los alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) de grado básico. Así consta en el borrador de orden de calendario que ha trasladado a los sindicatos y que será debatido en el Consejo de Educación de Catalunya. El departamento argumenta que el objetivo es dar “el máximo de previsión y estabilidad a la comunidad educativa” y defiende que se trata de una propuesta “equilibrada” tanto para las familias como para los centros “porque permite la llegada y acogida de nuevos docentes”.

En cambio, la mayoría de docentes de Primaria y Secundaria creen que con esa fecha de inicio no tendrán tiempo suficiente para preparar el curso. “No nos parece bien. A los centros nos iría bien empezar siempre después de la Diada (el día 11). Comenzar antes no es coherente, primero porque no tenemos toda la plantilla y después porque tenemos que explicar el proyecto a los nuevos profesores y al resto de personal. Creo que es un error no escuchar a los centros”, indicó un director de un colegio. Consideran que esta propuesta responde más a una cuestión política. “Es un error pedagógico”, incidió. No obsante, los hay que elogian esta medida porque apuesta por la “estabilidad”.

En este mismo sentido se expresó el sindicato USTEC. Considera que faltará “tiempo real” de preparación del curso y remarcó que avanzar su inicio “empeora la situación educativa”. Coincidió en que hay que empezar después de la Diada y pidió recuperar la jornada intensiva todo el mes de junio en todas las etapas. CGT también rechazó la propuesta de Educación y recuerda que los sindicatos prevén movilizaciones para reclamar mejoras laborales y educativas.

Para los estudiantes de FP de grado medio y superior, cursos de especialización, itinerarios formativos específicos, programas de formación e inserción y cursos de formación preparatorios, Educación plantea iniciar las clases el 14 de septiembre. Propone que el curso termine el 18 de junio en 2027, las vacaciones navideñas del 24 de diciembre al 10 de enero y las de Semana Santa, del 20 al 29 de marzo. En total, el próximo curso tendrá 177 días lectivos. Para los cursos 2027-2028 y 2028-2029 propone acabarlo el 22 de junio. Además, determina 4 días de fiesta de libre disposición, al margen de los que marca el departamento de Trabajo y los 2 de fiesta local.

Día 8 de septiembre

La nueva orden del calendario escolar establece que los alumnos de ESO de los institutos escuela solo podrán tener dos tardes a la semana sin clase y señala que en ellas deberán ofrecer actividades no lectivas abiertas a todo el alumnado e integradas en la organización general del centro. La orden vigente determina que los institutos escuela deben tener un horario unificado en todas las etapas educativas, pero en la práctica existe una moratoria a través de la cual en Secundaria tienen tardes no lectivas.

Un portavoz de Educación precisó que solo 25 de los 121 que existen en toda Catalunya tienen menos de tres tardes lectivas y recalcó que para los institutos ordinarios no hay ningún cambio, de manera que los que hacen jornada intensiva podrán mantenerla.

Por su parte, el sindicato USTEC criticó el “intento de establecer como precedente la actividad lectiva en las tardes en a ESO” en los institutos escuela y aseguró que esta medida “no responde a criterios pedagógicos sólidos ni a las necesidades reales del alumnado”. Sostuvo que empeora el rendimiento y la salud mental, agrava las desigualdades sociales y “precariza” las condiciones laborales del profesorado. De hecho, defendió la generalización de la jornada continua en todos los niveles y centros.