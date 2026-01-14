El ayuntamiento de Lleida prevé habilitar un parking disuasorio en Ciutat Jardí

El ayuntamiento habilitará un aparcamiento disuasorio en la entrada a la ciudad por Ciutat Jardí, junto a la iglesia de Montserrat, y quiere que esté conectado con el centro mediante autobuses urbanos e interurbanos. Esta es una de las medidas que contempla el Plan Aparca que está ultimando el gobierno municipal para promover “una nueva movilidad” basada en promover el uso del transporte público y los aparcamientos disuasorios para reducir el tráfico de vehículo privado en la trama urbana. “Habrá seguro un aparcamiento disuasorio junto a la iglesia de Montserrat y en los otros barrios que conforman la segunda corona como Pardinyes, Balàfia, Cappont y Rufea, pero si hay que habilitar más, lo haremos, así como reconfigurar líneas de transporte público para que lleguen hasta allí”, aseguró el alcalde, Fèlix Larrosa.

En relación a la conexión de estos aparcamientos disuasorios con el centro de la ciudad, Larrosa dijo que, además de los autobuses urbanos, los interurbanos también deben servir para este fin y tener paradas por la ciudad. Para ello, han iniciado conversaciones con la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida para “analizar cómo complementar la conexión de los aparcamientos disuasorios con las rutas de los interurbanos para que estos tengan una doble función, la de bus interurbano y urbano para que paren en esas zonas y conecten con el centro de la ciudad para acabar de completar las frecuencias que ya cubre nuestro servicio municipal”, dijo Larrosa. Una posibilidad que el ayuntamiento ya ha estudiado analizando varias líneas, “como la que viene de Alpicat, Alfarràs o Barbastro”. Actualmente varias de estas líneas ya tienen paradas por la ciudad, como por ejemplo en el Arnau de Vilanova o delante de la estación de trenes, “pero no son conocidas por la población en general”, añadió Larrosa.

El plan Aparca también prevé la ampliación de aparcamientos subterráneos y construir de nuevos. “Queremos que algunos aparcamientos en superficie pasen a ser subterráneos para habilitar zonas verdes y dos de ellos serían el del Rectorado de la Universitat de Lleida y el de la Maternitat, debemos analizar cómo hacerlo”, dijo Larrosa.