ERC aborda el futuro urbanístico de Lleida y el modelo de ciudad

El Museu Morera congregó ayer a un centenar de personas en la presentación del número 9 del periódico de ERC L’Ideal, que se centra esta vez en el urbanismo y el modelo de ciudad, en un momento clave de la definición del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal. El arquitecto y urbanista Josep Maria Ezquiaga, reconocido con el Premio Europeo de Planificación Urbana, pronunció una conferencia sobre cómo pensar las ciudades del siglo XXI.