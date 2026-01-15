SEGRE

PARTIDOS

ERC aborda el futuro urbanístico de Lleida y el modelo de ciudad

La conferencia de ayer de Josep Maria Ezquiaga. - ERC

La conferencia de ayer de Josep Maria Ezquiaga. - ERC

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

El Museu Morera congregó ayer a un centenar de personas en la presentación del número 9 del periódico de ERC L’Ideal, que se centra esta vez en el urbanismo y el modelo de ciudad, en un momento clave de la definición del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal. El arquitecto y urbanista Josep Maria Ezquiaga, reconocido con el Premio Europeo de Planificación Urbana, pronunció una conferencia sobre cómo pensar las ciudades del siglo XXI.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking