Los taxis de Lleida son los segundos más caros del Estado, según Facua

Lleida capital tiene las segundas tarifas del taxi más caras de del Estado, según un estudio de FACUA-Consumidores en Acción que compara los precios de este servicio en 2025 en un total de 57 ciudades españolas. San Sebastián repite en la primera posición y la capital del Segrià asciende un puesto, ya que en 2024 fue la tercera, lugar que ahora ocupa Tarragona. Las Palmas de Gran Canaria, Huelva, Cádiz y Melilla son las más baratas. De hecho, Lleida va ascendiendo en el ranking con los años ya que en 2024 ocupaba el séptimo puesto.

El estudio se llevó a cabo el pasado diciembre y se basa en la simulación de nueve recorridos distintos en cada ciudad, a partir de los datos oficiales con las tarifas vigentes en 2025. En este sentido, calculó y asignó una puntuación al precio de un recorrido de un kilómetro (o la carrera mínima tarificada en cada ciudad), otro de cinco y otro de diez kilómetros, en horario diurno, nocturno y de fin de semana. Según estas premisas, Lleida obtiene 64 puntos, solo por detrás de los 81 de San Sebastián. Tarragona tiene 63.

Según el estudio, el coste de una carrera mínima en taxi en la capital del Segrià es de 5,33 euros con la tarifa diurna y de 6,20 con la nocturna y de fin de semana, lo que supone un 2,9% más que en 2024. El trayecto de cinco kilómetros tiene un coste de 8,56 euros de día y de 10,26 de noche y los fines de semana. Y el recorrido de 10 kilómetros tiene un precio de 14,21 y 17,96 euros, respectivamente. Facua indica que la subida general sumando el coste de todos los trayectos es del 2,5%, por debajo de la media estatal del 3,1%.

Por tipos de tarifas, la bajada de bandera en Lleida cuesta 1,92 euros de día y 3,36 de noche (en ambos casos un 3% más); el precio por kilómetro, 1,13 (+2,7%) y 1,40 (+2,9%); y la hora de espera, 24,12 y 28,81 (también +2,9%).