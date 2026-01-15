Minuto de silencio por los últimos asesinatos machistas en el Estado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La secretaria general de la Subdelegación en Lleida, Mercè Fajardo, presidió a las 13.00 horas de ayer un minuto de silencio como muestra de rechazo y condena por los últimos asesinatos machistas en el Estado. Se trata de una mujer de 78 años asesinada por su exmarido el lunes en Badajoz y la confirmación de asesinato por violencia machista de una mujer de 27 años en les Illes Balears, que tuvo lugar el pasado año. Este año se han registrado cuatro feminicidios.