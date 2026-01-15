Suspenden el juicio por abusos con chantajes a un migrante

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia tenía previsto juzgar ayer a un hombre acusado de abusar de un chico migrante diciéndole que si no accedía a sus pretensiones le denunciaría por su situación irregular. Sin embargo, el juicio se suspendió porque el procesado argumentó que estaba enfermo. El abogado de la defensa recordó que ya se había señalado anteriormente y que también se suspendió porque en aquel momento el acusado estaba ingresado. El letrado aseguró que el hombre, que reside en Tremp, tiene problemas de movilidad y solicitó al tribunal que sea examinado por un forense que determine su estado mental y físico. La Fiscalía, que solicita una pena de once años de prisión, y la acusación no se opusieron a la suspensión. El tribunal acordó suspender la vista teniendo en cuenta que el acusado se enfrenta a una pena superior a los dos años de cárcel (si la pena es menor, el juicio se puede celebrar sin el acusado). Los supuestos abusos se habrían cometido en 2019 en el Pallars Jussà.