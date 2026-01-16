El PP exige a la Paeria parar el proyecto del hub cívico de Balàfia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El jefe de la oposición de la Paeria y del PP, Xavi Palau, celebró ayer un acto en Balàfia para exigir al gobierno municipal que frene “de forma inmediata el proyecto de albergue previsto en la antigua Escola Balàfia” y que los vecinos decidan los usos del edificio. Al acto asistieron un centenar de personas y Palau aseguró que esta reivindicación “va más allá de cuestiones partidistas, va sobre el modelo de ciudad”. El PP ha presentado una moción para frenar este proyecto.