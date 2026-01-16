Fin de semana musical en Lleida ciudad: de Clara Peya a Cafè d'Alger, todos los conciertos programados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida ciudad se prepara para un fin de semana musical muy completo entre el viernes 16 y el domingo 18 de enero de 2026, con una amplia oferta de conciertos donde participaran artistas como Clara Peya, a David Otero (antiguo miembro de 'El Canto del Loco') y Leticia Moreno, así como grupos como Cafè d'Alger. Aunque recientemente ha sido cancelado el concierto de 'Fórmula V' en La Llotja , el programa de actuaciones mantiene una agenda variada que promete propuestas para diferentes públicos.

La versión más intimista de Clara Peya y música clásica, en el Enric Granados

El Auditorio Enric Granados de Lleida acoge este fin de semana dos citas de referencia. Esta tarde, a las 20.00 horas, la compositora y pianista Clara Peya presenta el proyecto "Solilòquia", una producción intimista inspirada en la temática de la soledad contemporánea. El recital, centrado en un conjunto de piezas originales por el piano con sordina y la exploración sonora de los mecanismos del instrumento, reflexiona sobre los miedos y las dependencias emocionales, invitando a la introspección y la pausa.

En cambio, mañana en el mismo auditorio, también a las 20.00 horas, la violinista Leticia Moreno actuará acompañada por Franz Schubert Filharmonia bajo la dirección de Tomàs Grau. El programa propone el Concierto para violín nº. 1 de Philip Glass y las Danzas Sinfónicas de West Side Story de Leonard Bernstein, dos obras emblemáticas que sitúan el repertorio en el contexto de la música clásica del siglo XX.

David Otero, el pop español de referencia en el 'Espai Orfeó'

También el sábado, a las 20.30 horas, David Otero lleva su concierto íntimo en el 'Espai Orfeó' de Lleida. Conocido por su paso como componente de El Canto del Loco y bajo su proyecto Otero El Pescao, el artista interpretará clásicos de su repertorio sólo con voz y guitarra. Con dos décadas de trayectoria, Otero sigue consolidado como referencia del pop español.

La fusión del chaâbi argelino con Cafè d'Alger al Circuit Folc

La noche del viernes, a las 22.00 horas, Cafè d'Alger actuará en el 'Espai Orfeó' para presentar su álbum homónimo dentro del Circuit Folc. La formación liderada por Yacine Belahcéne fusiona el chaâbi y otros géneros de Argelia con influencias del rocksteady, folk y canción de autor. Les piezas teñidas de multiculturalidad serán cantadas en catalán, francés, árabe y amazig, acercando a los espectadores nuevas sonoridades.