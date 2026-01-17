Prórroga de la concesión de buses urbanos de Lleida para definir ‘el modelo que queremos’

El alcalde recordó que, fruto del pacto del gobierno municipal con el grupo del PP, el pleno aprobó la prórroga de la concesión del servicio de buses para este año, lo que “nos ha de permitir avanzar especialmente en el diseño de las líneas del nuevo sistema de transporte urbano colectivo y definir de forma definitiva el modelo que queremos”. “El objetivo es que funcionen bien los autobuses, que den un buen servicio y que la gente esté contenta y los utilice, que es una forma de ir retirando poco a poco los coches del centro de la ciudad”, señaló.Destacó que “gracias a estos espacios de consenso, diálogo y acuerdos políticos podemos seguir avanzando” y recalcó que “con la prórroga podemos estar más tranquilos tomando las decisiones que convenga. Al final, lo que queremos es que ciudad tenga un muy buen servicio de transporte urbano colectivo”.