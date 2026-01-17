Tres nuevos buses eléctricos de la ciudad de Lleida y casi la mitad de la flota ya es sostenible

El servicio de autobús urbano de Lleida, a cargo de la empresa concesionaria Moventis, incorpora 3 vehículos cien por cien eléctricos, que se pondrán en funcionamiento a mediados de la próxima semana. Se suman a otros 5 y a 16 de híbridos, lo que supone que casi la mitad de la flota, formada por 52 autobuses, ya es sostenible. Su incorporación ha supuesto una inversión de 1,9 millones, 600.000 euros de los cuales aportados por fondos europeos Next Generation gestionados por el Estado.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, apuntó que el presupuesto de este año incluye una partida para iniciar el expediente para adquirir otros cuatro autobuses eléctricos, uno articulado y tres estándar. Destacó que estos vehículos contribuyen a reducir las emisiones y la contaminación acústica y ofrecen más confort tanto para los usuarios como para los trabajadores. “Queremos avanzar en el concepto de ciudad saludable, más empática, donde se respire mejor y la gente pueda ir andando, en bicicleta y en autobús”, subrayó, e incidió en que disponer de “una buena flota de autobuses es esencial, especialmente para los barrios más periféricos”.

La teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, recordó que el expediente para incorporar estos tres buses eléctricos se inició con el anterior gobierno municipal, encabezado por el republicano Miquel Pueyo. Asimismo, incidió en que con estos vehículos dejan claro el compromiso de la Paeria “con la mejora del transporte público para una movilidad más responsable con el medio ambiente y más eficiente”, y añadió que se suman al pacto del civismo puesto que lucen vinilos con el eslogan de la campaña. Por su parte, el gerente de Moventis, Carlos Soldevilla, añadió que, además de los tres buses, también estrenan un vehículo de taller cien por cien eléctrico.

El subdelegado del Gobierno central, José Crespín, remarcó que ofrecen “acompañamiento a los municipios para hacer realidad sus proyectos y Lleida es un ejemplo de cómo se concreta”. Detalló que en tres años el Estado “ha acompañado con 2.400 millones para impulsar más de mil proyectos de movilidad sostenible de 180 municipios de todo el país”.