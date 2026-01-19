La media de alumnos por aula en los colegios de Lleida ciudad cae a 21,5

El progresivo descenso del número de alumnos y el hecho de que se hayan cerrado muy pocos grupos ha motivado que la ratio de alumnos por aula en los colegios de Infantil y Primaria de Lleida ciudad sea este curso de 21,5, casi dos menos que en el 2018-19. En los públicos, la media cae a 20,78, mientras que en los concertados es de 22,58.

El número medio de alumnos por aula en los colegios de Infantil y Primaria de Lleida ciudad se ha reducido en casi dos en los siete últimos cursos, según los datos facilitados por el departamento de Educación. Concretamente, en el actual curso la media de todos los centros públicos y concertados es de 21,5, cuando en el 2018-19 era de 23,3. La cifra de escolares por clase es sensiblemente mayor en la concertada, con 22,58, que en la pública, donde se queda en 20,78. La ratio es menor en Infantil que en Primaria, porque en los últimos años Educación ha ido recortando las plazas por aula de I3 en la preinscripción.

El delegado de Educación, Ruben Mansilla, destacó que la rebaja de ratios obedece a que con respecto al curso pasado hay 288 alumnos menos, pero en cambio solo se han cerrado tres grupos. El grueso del descenso se ha registrado desde el curso 2022-23, cuando era de 22,8. Al siguiente bajó a 22,3 y en el 23-24 cayó a 21,8.

De cara al próximo curso, la oferta inicial de la preinscripción en primero del segundo ciclo de Infantil (I3) rondará las 17 plazas por grupo en la escuela pública en varios de los municipios con más habitantes, como Lleida, Alcarràs, Balaguer, Tàrrega, Cervera o Les Borges, mientras que en Guissona y Mollerussa será de 19.

Todo ello en previsión de la matrícula viva con los niños que van llegando a lo largo del año. Precisamente, entre el pasado 27 de octubre y el 5 de enero, los centros que dependen de la delegación de Educación de Lleida (las comarcas del llano) han incorporado a 100 recién llegados en las etapas de educación obligatoria. El delegado de Educación precisó que el volumen de nuevas altas es mayor, pero que incluye a los alumnos que cambian de centro o de municipio.

En este sentido, Mansilla dijo que a finales de este mes revisarán la dotación de aulas de acogida, destinadas a que los niños que no saben catalán lo aprendan y puedan seguir las clases con normalidad. Hay que tener en cuenta que en las primeras semanas del año es cuando suelen venir más niños procedentes de los países latinoamericanos.

Nueva fase de obras para la ampliación del Josep Lladonosa

La delegación de Educación en Lleida destinará este ejercicio 300.000 euros para una nueva fase de la ampliación del instituto Josep Lladonosa de Pardinyes. Una vez esté completada, ya no será necesario que parte de los alumnos de Bachillerato tengan que recibir clases en la sede de la EOI. En lo que respecta al plan para adaptar a los centros al cambio climático, el departamento prevé repartir 1,2 millones entre 7 centros, entre los que habrá dos de educación especial y las dos ‘bressol’ de su titularidad. Serán básicamente obras de mejora de su aislamiento. Por otro lado, la partida para trabajos de reforma qeu suelen llevarse a cabo durante el verano es de algo más de un millón de euros.

Cada año llegan a los centros unos 1.500 estudiantes fuera de plazo

Los centros educativos de la capital reciben cada año de media unos 1.500 alumnos que van llegando a lo largo del curso o en verano, una vez cerrado el plazo oficial de preinscripción, según datos de la Oficina Municipal de Escolarización (OME). En el curso 2021-2022, fueron 1.496 entre educación Infantil, Primaria y ESO, de los cuales 846 llegaron durante el curso (entre octubre y mayo) y 650 en verano. En el 2022- 2023 fueron 1.709 (907 y 802, respectivamente). En el 2023-2024, bajaron a 1.591 (742 y 849) y en el 2024-2025, volvieron a subir a 1.845 (934 y 911). En el curso actual, hubo que escolarizar a los 585 alumnos que llegaron durante el verano.