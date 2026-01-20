Víctimas de una red desmantelada en Lleida: “Nos robaron el Toyota RAV4 del parking del aeropuerto de El Prat”

Publicado por A.G.B. Lleida Creado: Actualizado:

Las Divisiones de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra de Lleida y de Girona y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria desmantelaron hace unos meses una macrorred dedicada al robo de coches Toyota RAV4 para enviarlos a África y que operaba desde Ponent .

Solo hasta octubre de 2025 se contabilizaron 118 coches de este modelo robados con casos en la capital del Segrià, Balaguer, Golmés y Vilagrassa, de los que hasta entonces habían recuperado 31, varios de ellos de víctimas leridanas. No es el caso de Artur Segarra y su pareja Rut, de les Cases d’Alcanar y de Vielha, respectivamente, que el pasado abril les sustrajeron su Toyota RAV4 del parking de la Terminal 2 del aeropuerto de El Prat, como informó el programaVersió Rac1.

Alguns dels cotxes robats, custodiats fa uns mesos a la comissaria de Lleida. - MMEE/VD

“Aparcamos el coche un lunes por un viaje por trabajo a París y al día siguiente, al regresar, había desaparecido. Según Aena consta que todavía está allí”, comenta a este periódico Artur Segarra, que sospecha que fue víctima de esta banda. Además, afirma que “también nos han contado dos casos en Vielha, al ser mi pareja de allí”.

En cuanto al robo que sufrieron, explica como sacaron del parking el vehículo: “los ladrones ponen otro coche delante del que roban y salen pegados al abrirse la barrera”. Incluso tuvo que pagar el tiquet y denuncia la inacción de Aena. Han podido recuperar el dinero que valía el vehículo.

Respecto a la red, en Ponent se practicaron dos de las nueve detenciones. Hubo robos en Lleida, Balaguer, Golmés y Vilagrassa. Varios de los coches eran escondidos en una nave de Monzón. En 2024, los Mossos ya detuvieron en Lleida a cuatro hombres y les imputaron diez robos, dos ellos en la capital y uno en Alpicat.

Los primeros casos se detectaron en 2023. Los investigadores determinaron que los delincuentes estaban perfectamente organizados y tenían un modus operandi: con una placa electrónica conseguían desbloquear y poner el coche en marcha sin forzarlo. Posteriormente, los ocultaban en contenedores de mercancías —escondidos entre chatarra— y los llevaban a puertos como los de Barcelona y Castelló de la Plana para enviarlos a países de África.