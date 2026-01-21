Usuarios de Rodalies en Lleida resignados a buscar alternativas como el bus para hacer los desplazamientos

Publicado por acn / redacció Creado: Actualizado:

Resignación entre los usuarios del servicio de Rodalies en las comarcas de Lleida por la falta de información ante la suspensión del servicio por todo el país. Los viajeros lamentan falta de información y muchos se han visto obligados a buscar servicio alternativo por carretera, así como el mal funcionamiento endémico de la línea. En la estación de Mollerussa algunos viajeros han denunciado retrasos por ir al trabajo y visitas al médico perdidas. En cambio, la estación de Lleida-Pirineus ha registrado menos usuarios respecto de un día laboral habitual, ya que buena parte han buscado alternativas y los que no lo han hecho se han encontrado con dos trabajadoras que les informaban de la situación.

En la estación de tren de Lleida, buena parte de los usuarios de la línea RL3 y RL4 que pasa por Cervera han buscado por su cuenta alternativas, y sólo unos pocos que no se han enterado de la afectación han ido a la estación, donde dos trabajadoras les han informado de la situación.

Uno de los afectados diarios del servicio de Rodalies, Uliczki, ha explicado a la ACN que es el segundo día consecutivo que se queda sin ir al trabajo a Barcelona y ha criticado la falta de un servicio alternativo de transporte. "No hay alternativa y eso significa que no voy a trabajar", lamenta.

Por su parte, otro usuario, Juan, ha explicado que se ha encontrado sin servicio para ir a Igualada y ha optado por coger un tren de alta velocidad hasta Barcelona, desde donde intentará encontrar una "solución" para llegar a su destino.

"Estoy muy disgustada, tenía que ir de Mollerussa a Lleida al médico"

Manoli es una usuaria que este miércoles había decidido dejar el coche en casa y coger el tren para acudir a la visita que tenía programada el médico. Cuando ha llegado a la estación se ha encontrado con la suspensión del servicio y muy poca información al respecto. Hablando con otros afectados ha llegado a la conclusión que sólo podría ir a Lleida en autobús pero con el riesgo de no encontrar plaza por el colapso de gente. Por este motivo ha lamentado que esté "muy disgustada" porque cuesta mucho encontrar hora en el médico y quizás no podrá acudir.

Cristina es otra usuaria de Mollerussa que cada día coge el tren de la RL3 para ir a Lleida a trabajar. En su caso tenía que coger el que sale a las ocho de la mañana de la capital del Pla d'Urgell, pero pasadas de las diez de la mañana todavía se encontraba bloqueada en la estación. Cristina ha asegurado que hasta más allá de las nueve de la mañana no se ha informado de que no habría servicio de trenes. De hecho, han sido agentes de la Policía Local de Mollerussa los que han colocado dos carteles a ambos lados del andén de la estación para informar de que el servicio de Rodalies estaba suspendido hasta nueva orden. Cristina ha añadido que el servicio de bus no era una buena opción porque la mayoría de autobuses iban llenos.