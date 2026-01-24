La Universitat de Lleida aborda el bullying y la salud mental en minicursos

La facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universitat de Lleida (UdL), en colaboración con el Centro de Formación Permanente, oferta once microcredenciales, minicursos para trabajadores sobre temáticas vinculadas a las necesidades del tejido profesional. El decano, David Aguilar, indicó que son de corta duración, de entre 10 y 60 horas (de 1 a 6 créditos) y tienen como objetivo acreditar con un certificado oficial conocimientos, habilidades o competencias específicas, relacionadas con temas de actualidad de su ámbito laboral, como por ejemplo la inclusión, la salud mental, el bullying o digitalización, entre otros. Algunos son presenciales, otros online y otros híbridos, para facilitar su compaginación con su trabajo, y los primeros comienzan ya en febrero. Aguilar indicó que subvencionan el 70% del coste, de modo que tendrán un precio de entre 30 y 40 euros.

En el área de educación, oferta microcredenciales de competencia digital docente y pensamiento computacional en educación infantil; estrategias de apoyo para la educación inclusiva; psicomotricidad; educación y mediación cultural en las artes y el patrimonio; y creatividad e innovación, herramientas para desarrollar mentes creativas. En psicología, son sobre acompañamiento a las familias en el proceso diagnóstico y terapéutico de los trastornos neurológicos; herramientas psicológicas para el rendimiento y bienestar deportivo; bullying y cerebro, comprensión neuropsicológica infantojuvenil; e intervención psicológica avanzada en emergencias (nivel 0). Y en educación social y trabajo social, uno sobre competencias profesionales para la promoción de la parentalidad positiva en el trabajo con familias.

El curso pasado la UdL ofreció una microcredencial de prueba que tuvo 35 matriculados, y este amplió la oferta. En octubre había un centenar de inscritos a otras nueve. La UdL oferta ahora 29 de temáticas muy diversas, desde cartografía a productividad de granjas madre porcinas o urgencias oncológicas.