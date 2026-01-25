Rodalies estará suspendido al menos hasta mañana por falta de “seguridad”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Catalunya vivió ayer una nueva jornada caótica después de que el servicio de Rodalies arrancara a medio gas y sobre las 13.00 el Govern pidiera suspenderlo, al menos hasta mañana, por falta de “seguridad”. Las quejas por falta de información se sucedieron y los alcaldes de Lleida exigieron revertir el déficit histórico en la infraestructura.

El gestor de Adif y la compañía Renfe decidieron ayer a mediodía suspender el tráfico de los trenes de Rodalies y regionales a instancias del Govern, una decisión que se alargará al menos durante el día de hoy, para llevar a cabo los trabajos en las vías que permitan asegurar la reanudación de su funcionamiento con la “máxima fiabilidad y seguridad”. Así lo afirmó la consellera de Territorio Sílvia Paneque, que no pudo garantizar que el servicio vaya a reanudarse mañana lunes. “En función de cómo avancen las cosas hoy se explicará cómo y cuándo puede reanudarse la operativa. Estamos trabajando a contrarreloj, y con más equipos de Adif, para tener revisados y a punto todos los puntos con problemas”, aseguró. En este sentido, informó de que se han incrementado los equipos técnicos de Adif que revisan el estado de las vías —han pasado de 9 a 12— y que se ha actuado ya en dos puntos especialmente críticos: la R1 a la altura de Badalona y la R2 sur en el Garraf. La ausencia de trenes sobre las vías permitió acelerar los trabajos de inspección, aunque la lluvia dificultó la tarea.

El día se inició con el servicio de Rodalies funcionando de manera parcial y con múltiples afectaciones, mientras proseguían los trabajos de revisión del estado de la infraestructura en 21 puntos de la red para evitar desprendimientos del terreno. De hecho, la línea R4 sufrió un nuevo desprendimiento de tierras, entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell sur. Renfe operó este servicio a primera hora, pese a que, a las tres de la madrugada, el Govern anunció que durante la jornada quedarían suspendidos los trenes regionales y de cercanías por tercera vez esta semana. Estas erráticas decisiones volvieron a generar caos entre los usuarios que quería coger un tren en las principales estaciones, que se quejaban del “descontrol y la falta de información”.

La oposición eleva el tono por la gestión del Govern del caos ferroviario

Los partidos de la oposición elevaron ayer el tono contra el Govern por el descontrol con la circulación de Rodalies en Catalunya. El presidente de Junts, Carles Puigdemont, pidió el cese de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, por “incompetencia”, e hizo un llamamiento a los catalanes a “despertar” ante la situación de “colapso” a la que, a su juicio, el Govern está llevando a Catalunya. En una comparecencia tras una reunión extraordinaria de la dirección del partido en Perpinyà, denunció que las promesas de resolución de los problemas en Rodalies formuladas por Paneque en meses precedentes eran “propaganda, humo”, y “hoy ha vuelto a demostrar que no manda”. Desde ERC, su portavoz en el Parlament, Ester Capella, pidió al Govern que “tome las riendas” e informe debidamente, en sus palabras, de la situación de Rodalies. “No puede continuar pasando que se dé una información que no se corresponde con lo que está pasando”, dijo, antes de afirmar que los ciudadanos no pueden vivir en la incertidumbre, textualmente. Capella aseguró que hay una responsabilidad directa del Estado en el mantenimiento y la ejecución de las inversiones y pidió a la Generalitat que deje de hacer de “parapeto” del Gobierno. La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, criticó que el Executiu “no puede ser un espectador” en la gestión de Rodalies ni “árbitro entre las historias de Renfe y Adif”. “Lo que tiene que hacer el Govern es garantizar que el lunes Catalunya salga de una vez de este caos ferroviario, que la gente se pueda organizar y, sobre todo, que la información dada sea cierta”, aseveró.