Detectan una rotura en la vía de la alta velocidad Barcelona-Lleida-Madrid en un tramo en L'Espluga de Francolí

Una rotura detectada en la vía de alta velocidad Barcelona-Lleida-Madrid, a su paso por l'Espluga de Francolí (la Conca de Barberà), ha obligado Adif a reducir la velocidad de los trenes a 80 kilómetros por hora durante un tramo del recorrido. Según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes, esta limitación será temporal y no pone en peligro la circulación de convoyes.

Este nuevo incidente se suma a la reducción de la velocidad de los trenes AVE o Iryo en varios tramos de la ruta entre Barcelona y Madrid, hecho que provoca que el trayecto dure hasta una hora más de lo previsto y que ha causado importantes retrasos durante todo el fin de semana.