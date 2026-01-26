El primer Avant gratuito de refuerzo entre Lleida y Barcelona sale 1,5 horas tarde y con una ocupación de sólo 3%

El tren que ha operado el servicio gratuito de Avant entre Lleida y Barcelona es uno de los convoyes de la serie 106 que prestaba el servicio Avlo y que se había retirado de la circulación.Roger Segura / ACN

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El primero Avant gratuito de refuerzo entre Lleida y Barcelona ha salido este lunes con más de una hora y media de retraso y con 18 usuarios a bordo, lo cual supone un 3% de ocupación, ya que tiene 581 plazas. El tren tenía que salir de Lleida a las 7.25, pero finalmente lo ha hecho a las 8.57 horas. El retraso se ha generado en el tren que tenía que salir de Barcelona a las 6 de la mañana y que no lo ha hecho hasta una hora más tarde, con media docena de viajeros.

El Govern ha implementado dos trenes adicionales por sentido con paradas en Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona para facilitar la movilidad de los usuarios afectados por los cortes en las líneas de Regionales. Los servicios, sin embargo, se anunciaron el domingo a última hora y muchos de ellos no tenían constancia.

Por otra parte, los trenes de Rodalies y Regionales que han circulado por la estación de Lleida han registrado retrasos que han oscilado entre los 15 y los 40 minutos, en medio del desconcierto de los usuarios.

Mapa de la represa del servei de Rodalies, amb trams amb transport alternatiu per carretera.

Hay que recordar que la RL3 hace el recorrido habitual entre Lleida y Cervera, mientras que la RL4 entre Lleida y Terrassa hace el tramo entre Cervera y Manresa por carretera.

Con respecto a la R13 de Rodalies, el servicio en tren sólo se presta entre Lleida y Vinaixa, y el resto del trayecto se hace por carretera hasta Reus.

Los trenes de alta velocidad circulan por la estación de Lleida según el horario previsto. Igualmente, los de la línea Lleida-la Pobla de Segur, que opera FGC, también funcionan con normalidad.