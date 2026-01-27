Aprovechan el Avant gratuito desde Lleida para hacer turismo en Barcelona: "llevo agua y embutido en la mochila por si nos quedamos colgados"

Publicado por segre / acn Creado: Actualizado:

El servicio ferroviario en la estación de Lleida-Pirineus continúa lejos de la normalidad, con retrasos e incertidumbres que afectan a los usuarios. Este martes, el primer tren Avant gratuito de refuerzo, anunciado por Renfe el pasado domingo, ha salido con un retraso de 15 minutos desde Lleida. Este servicio, destinado a paliar las incidencias, ha sido aprovechado por viajeros como Carlos Sancho, un vecino de Zaragoza, quien ha confesado que su objetivo es hacer turismo en Barcelona gracias a la gratuidad del trayecto.

Mientras los trenes Avant regulares de las 7.05 y las 8.10 horas entre Lleida y Barcelona han respetado sus horarios, el tren Avant gratuito de refuerzo de las 7.25 horas ha acumulado un retraso de 15 minutos, saliendo finalmente de Lleida a las 7.40 horas de este martes. Esta conexión ha transportado a una sesentena de viajeros, una cifra superior a la veintena registrada el lunes. Sancho ha explicado que ha viajado hasta Lleida en coche para beneficiarse del servicio gratuito: «Soy aficionado a viajar y aprovecharé los trenes gratuitos en Catalunya para hacer turismo en Barcelona. Vengo a la aventura, llevo agua y embutido a la mochila por si nos quedamos colgados».

Incidencias persistentes en Rodalies y Regionales

Las líneas de Rodalies y Regionales han seguido operando con irregularidades significativas durante la mañana de este martes. A primera hora, un tren de la R13 con origen en Vinaixa llegó con un retraso de unos diez minutos, aunque pudo salir puntualmente a las 8.08 horas. No obstante, la situación fue más crítica para la línea RL3 entre Lleida y Cervera, ya que el tren programado para las 8.03 horas de este martes no llegó. Eso obligó a los pasajeros, en menor número del habitual, a esperar hasta las 8.50 horas para poder viajar.

Quejas de los usuarios por la falta de información

La falta de información y los retrasos han generado malestar entre los usuarios. Daniel, uno de los afectados por el servicio de la RL3, tenía una cita en la oficina del SEPE de Tàrrega a las diez de la mañana y expresaba su preocupación por no llegar a tiempo. «El tren tarda mucho y nadie nos dice nada. Espero que nos digan alguna cosa», manifestó. Otra viajera, Sofia Fernández, lamentó que el tren de Cervera previsto a las 6.51 horas hubiera salido 40 minutos más tarde del previsto, evidenciando la frustración generalizada por las demoras.

Detalle de las líneas afectadas y alternativas

Es importante recordar que la línea RL3 mantiene su recorrido habitual entre Lleida y Cervera. En cambio, la RL4, que conecta Lleida con Terrassa, realiza el tramo entre Cervera y Manresa por carretera, a causa de las obras o incidencias. Con respecto a la R13 de Rodalies, el servicio ferroviario se limita al trayecto entre Lleida y Vinaixa, mientras que el resto del recorrido hasta Reus se cubre en transporte por carretera. Hay que destacar que los trenes de la línea Lleida-la Pobla de Segur, operados por FGC, funcionan con total normalidad.