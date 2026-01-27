Aprovechan el Avant gratuito desde Lleida para hacer turismo en Barcelona: "llevo agua y embutido en la mochila por si nos quedamos colgados"
Renfe anunció el domingo la gratuidad de algunos trenes durante un mes, mientras continúan las restricciones en el servicio de Rodalies
El servicio ferroviario en la estación de Lleida-Pirineus continúa lejos de la normalidad, con retrasos e incertidumbres que afectan a los usuarios. Este martes, el primer tren Avant gratuito de refuerzo, anunciado por Renfe el pasado domingo, ha salido con un retraso de 15 minutos desde Lleida. Este servicio, destinado a paliar las incidencias, ha sido aprovechado por viajeros como Carlos Sancho, un vecino de Zaragoza, quien ha confesado que su objetivo es hacer turismo en Barcelona gracias a la gratuidad del trayecto.
Mientras los trenes Avant regulares de las 7.05 y las 8.10 horas entre Lleida y Barcelona han respetado sus horarios, el tren Avant gratuito de refuerzo de las 7.25 horas ha acumulado un retraso de 15 minutos, saliendo finalmente de Lleida a las 7.40 horas de este martes. Esta conexión ha transportado a una sesentena de viajeros, una cifra superior a la veintena registrada el lunes. Sancho ha explicado que ha viajado hasta Lleida en coche para beneficiarse del servicio gratuito: «Soy aficionado a viajar y aprovecharé los trenes gratuitos en Catalunya para hacer turismo en Barcelona. Vengo a la aventura, llevo agua y embutido a la mochila por si nos quedamos colgados».
Incidencias persistentes en Rodalies y Regionales
Las líneas de Rodalies y Regionales han seguido operando con irregularidades significativas durante la mañana de este martes. A primera hora, un tren de la R13 con origen en Vinaixa llegó con un retraso de unos diez minutos, aunque pudo salir puntualmente a las 8.08 horas. No obstante, la situación fue más crítica para la línea RL3 entre Lleida y Cervera, ya que el tren programado para las 8.03 horas de este martes no llegó. Eso obligó a los pasajeros, en menor número del habitual, a esperar hasta las 8.50 horas para poder viajar.
Quejas de los usuarios por la falta de información
La falta de información y los retrasos han generado malestar entre los usuarios. Daniel, uno de los afectados por el servicio de la RL3, tenía una cita en la oficina del SEPE de Tàrrega a las diez de la mañana y expresaba su preocupación por no llegar a tiempo. «El tren tarda mucho y nadie nos dice nada. Espero que nos digan alguna cosa», manifestó. Otra viajera, Sofia Fernández, lamentó que el tren de Cervera previsto a las 6.51 horas hubiera salido 40 minutos más tarde del previsto, evidenciando la frustración generalizada por las demoras.
Detalle de las líneas afectadas y alternativas
Es importante recordar que la línea RL3 mantiene su recorrido habitual entre Lleida y Cervera. En cambio, la RL4, que conecta Lleida con Terrassa, realiza el tramo entre Cervera y Manresa por carretera, a causa de las obras o incidencias. Con respecto a la R13 de Rodalies, el servicio ferroviario se limita al trayecto entre Lleida y Vinaixa, mientras que el resto del recorrido hasta Reus se cubre en transporte por carretera. Hay que destacar que los trenes de la línea Lleida-la Pobla de Segur, operados por FGC, funcionan con total normalidad.