Los trenes de Lleida, lejos de recuperar la normalidad: "Hay incertidumbre y muchos retrasos"

El servicio ferroviario sigue lejos de recuperar la normalidad en la estación de Lleida-Pirineus, donde continúan la incertidumbre y los retrasos. A primera hora de este martes algunos trenes de alta velocidad han registrado retrasos de hasta 50 minutos en medio de las quejas de los usuarios por falta de información. Los trenes de Rodalies y Regionales han prestado servicio de forma irregular y la línea menos fiable ha vuelto a ser la RL3 entre Lleida y Cervera, con esperas de hasta 45 minutos. Este martes el primero Avant gratuito de refuerzo ha salido 15 minutos tarde y con unos 60 usuarios, entre los cuales Carlos Sancho, un vecino de Zaragoza que ha ido en coche hasta Lleida y ha aprovechado la gratuidad del servicio para "hacer turismo" en Barcelona.

"Hay incertidumbre y muchos retrasos", ha constatado Robert, un leridano que ha viajado por trabajo a Madrid con un AVE que tenía que salir a las 6.52, pero finalmente no se ha marchado hasta las 7.40 horas. En el mismo tren ha subido Modes Sans, en su caso para visitar a su hija en Zaragoza. "Han abierto el acceso y aquí en el andén hace mucho frío, hace 45 minutos que estoy aquí, pero estoy de acuerdo que tiene que haber un mantenimiento. Viajo con mucho respeto y mucho miedo", ha reconocido.

Los trenes Avant entre Lleida y Barcelona de las 7.05 y las 8.10 horas han salido a la hora prevista. En cambio, el tren Avant gratuito de refuerzo de las 7.25 ha arrastrado un retraso de 15 minutos desde Barcelona y ha acabado saliendo de Lleida a las 7.40 horas. Este martes lo ha hecho con más de una sesentena de viajeros, después de que ayer no llegaran a la veintena.

Uno de los que ha viajado en este tren es Carlos Sancho, un vecino de Zaragoza que el lunes se enteró de la gratuidad de algunos trenes y este martes ha madrugado para desplazarse en coche hasta Lleida. "Soy aficionado a viajar y aprovecharé los trenes gratuitos en Catalunya para hacer turismo en Barcelona. Vengo a la aventura, llevo agua y embutido a la mochila por si nos quedamos colgados", ha confesado.

Funcionamiento irregular de los Rodalies y Regionales

Por otra parte, los trenes de Rodalies y Regionales han circulado de forma irregular durante la mañana. A primera hora uno de los trenes de la R13 procedente de Vinaixa ha llegado con unos 10 minutos de retraso, pero ha salido puntual a las 8.08. En cambio, el tren de la RL3 entre Lleida y Cervera de las 8.03 no ha llegado y los pasajeros –menos de los habituales– han tenido que esperar hasta las 8.50 para poder viajar.

Hay que recordar que la RL3 hace el recorrido habitual entre Lleida y Cervera, mientras que la RL4 entre Lleida y Terrassa hace el tramo entre Cervera y Manresa por carretera. Con respecto a la R13 de Rodalies, el servicio en tren sólo se presta entre Lleida y Vinaixa, y el resto del trayecto se hace por carretera hasta Reus. Los trenes de la línea Lleida-la Pobla de Segur, que opera FGC, funcionan con normalidad.